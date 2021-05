IEFP está a pedir às empresas que devolvam apoio

O Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) está a pedir a algumas empresas que devolvam o incentivo à normalização recebido no ano passado.

Um dos problemas está relacionado com as empresas que recorreram ao incentivo à normalização e que pediram depois, em novembro e dezembro, o chamado “apoio à retoma”, mas também há situações em que as empresas despediram, noticia o "Negócios".

Noutros casos não formalizaram desistência deste apoio.

O Instituto da Segurança Social e o IEFP “estão a analisar estas situações para notificar os casos em que houve acumulação de apoios ou em que não foram cumpridas outras regras”, diz o Ministério do Trabalho.

Segundo o jornal, este apoio foi solicitado por mais de 50 mil empresas em relação a 471 mil empregos.

Abrem esta terça-feira as candidaturas para o novo incentivo à normalização, na modalidade de dois salários mínimos por trabalhador.