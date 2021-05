Jorge Jesus responde a Jaime Antunes. "Não preciso que um vice-presidente me alerte"

Jorge Jesus não deixou Jaime Antunes sem resposta. O treinador questionou, esta terça-feira, a legitimidade do vice-presidente do Benfica para falar sobre assuntos sobre os quais não tem autoridade.

Em entrevista à Renascença, na segunda-feira, Jaime Antunes sublinhou que o clube teria de partir para a próxima época "numa atitude diferente, com humildade", e que era obrigatório garantir a presença na Liga dos Campeões. Confrontado com tais declarações, esta terça-feira, em conferência de imprensa, o treinador mostrou-se desagradado.

"A responsabilidade [de entrar na Champions] é a mesma que quando cheguei ao Benfica. Não preciso que um vice-presidente do Benfica me venha alertar para esse facto, porque eu falo todos os dias com o presidente, com o Rui Costa, com o Domingos Soares de Oliveira e, quando estava cá, o Tiago [Pinto]. Com essas pessoas é que estou habituado a falar de futebol. Também tenho de falar de futebol para os adeptos do Benfica. Como? ganhando. Para esses é que tenho de falar. Para os outros, não. Essas pessoas sabem o que eu penso, eu sei como eles pensam, essas pessoas é que me interessam", sublinhou.