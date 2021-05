Jesus reencontrou futebol português melhor dentro das quatro linhas e pior fora delas

"Está muito agressivo, não há respeito. A comunicação está muito agressiva. É um dos pontos que sinto no futebol português: a comunicação fora das quatro linhas não valoriza o futebol português, não defende o respeito das pessoas, não defende o respeito com a profissão das pessoas. Não sei se tem a ver com a pandemia, mas neste aspeto está completamente diferente para pior", acrescentou Jorge Jesus.

"Estar dois anos e tal, quase três anos, fora de Portugal fez-me crescer como treinador. Encontrei um futebol taticamente mais evoluído, pela qualidade dos seus treinadores. Encontrei as equipas mais pequenas mais equilibradas em relação aos três, quatro grandes. Mas encontrei um futebol português fora das quatro linhas pior do que quando saí daqui."

Jorge Jesus fez, esta terça-feira, véspera do último jogo no campeonato, o balanço da primeira época de regresso ao futebol português.

Vitória "mais motivado", mas Benfica quer ganhar

Nesta última jornada do campeonato, o Benfica desloca-se ao terreno do Vitória de Guimarães, que ainda luta pela presença na Europa.

Jorge Jesus admite que os jogadores vitorianos "estão muito mais motivados que os do Benfica", que já não lutam por objetivos coletivos. Todavia, enalteceu a importância de não desvirtuar a competição.

"Eu sei que do outro lado o objetivo é diferente, eles estão muito mais motivados. Mas, às vezes, com esta responsabilidade acrescida, os jogadores em vez de serem favorecidos pela motivação é ao contrário. Entram todos nervosos e a tremer. Temos a responsabilidade de ser o Benfica, de ser a equipa com mais pontos da segunda volta e ter em conta que há outras equipas a lutar pelo mesmo objetivo que o Vitória. Temos de respeitar isso", assinalou o treinador do terceiro classificado.



Jorge Jesus não abdicará de Seferovic, que luta por ser o melhor marcador do campeonato, apesar de admitir rodar alguns jogadores.

Jardel está em final de contrato, mas não poderá despedir-se, uma vez que se encontra lesionado. Odysseas Vlachodimos vai jogar, contudo, o treinador não Benfica não desmente nem confirma a saída do guarda-redes internacional grego: "Tem contrato para a próxima época."

O Benfica visita o Vitória de Guimarães na quarta-feira, às 20h00, no Estádio D. Afonso Henriques. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.