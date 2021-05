Hóquei em patins. Título do Sporting revela união e saúde no clube

"A maior conquista foi que todos os sportinguistas sintam o clube saudável e feliz. Fizemos as pazes entre todos e voltamos a ser um clube de referência de uma massa associativa com uma paixão inacreditável, que por si só puxa o clube para o sucesso. Este momento vem das vitórias, que fazem com que o Sporting volte a respirar de forma saudável, há um espírito de família, onde vai um, vão todos. Este é o espírito do Sporting, todos a remar para o mesmo lado", diz.

O vogal responsável pelas modalidades do Sporting, em entrevista a Bola Branca , a propósito do título europeu de hóquei em patins, conquistado na última noite, alargou o campo de analise e falou de um clube e saudável que conseguiu unir três milhões de sportinguistas.

No hóquei em patins, o Sporting bateu o FC Porto na final da Liga Europeia, sangrando-se campeão da europa pela segunda temporada consecutiva, um feito elogiado pelo dirigente.

"Foi uma vitória fantástica, uma equipa que se superou. No sábado garantimos a qualificação para a final num jogo que acabou quase à meia-noite e depois com uma final às cinco da tarde. Foi preciso muito espírito, entrega, vontade, querer e compromisso, que deu naquele jogo de enorme superação, e que conseguiu mais um feito para o Sporting. É a primeira equipa portuguesa a conseguir três Taças dos Campeões Europeus, primeira a conseguir um "bis", atira.

Miguel Afonso, o elemento do Conselho Diretivo do Sporting, responsável pelas modalidades no clube, fala de uma conquista mágica: "Chegámos ao Luso na sexta-feira e sentimos que era possível. A equipa foi com um espírito incrível, uma união fantástica, arrepiante a forma como todos deram as mãos para chegarem a este sonho que era ser bicampeão europeu".