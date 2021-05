Sob o signo do leão

Este ciclo vitorioso começou com a vitória na Liga dos Campeões de Futsal, seguiu-se o estrondoso no triunfo no Campeonato Nacional de futebol, e assistimos ontem à noite à conquista da Liga Europeia de hóquei em patins, a segunda consecutiva, podendo o clube leonino vir a conquistar ainda outros títulos.

Só no voleibol e no andebol o clube de Alvalade está fora da corrida, porque nessas duas modalidades Benfica e Futebol Clube do Porto não querem dar quaisquer possibilidades à concorrência.

À vista deste grupo de excelentes resultados, há boas razões para que se abra a possibilidade de os leões virem a registar um dos seus melhores anos de sempre, ajudando assim a cumprir o grande objetivo que, em 1906, norteou o fundador da coletividade leonina: “Queremos que o Sporting seja um Grande Clube, tão grande quanto os maiores da Europa.

Esta frase proferida em 6 de maio desse ano, lançou então as bases de um clube cuja formalização viria a ser consumada 23 dias depois. Seu Fundador, José de Alvalade, morreu cedo, com apenas 33 anos de idade, vítima da epidemia pneumónica que assolou a Europa e matou milhões de pessoas. Mas a sua ideia prossegue viva, com os seus sucessores a tentarem dar forma ao sonho que criou e ao qual começou nesse tempo tão distante a dar corpo.

O Sporting Clube de Portugal vive, pois, um momento de grande exaltação e de comemoração de grandes triunfos que também lhe trazem novas e pesadas responsabilidades.

E, por isso, é toda a justiça chamar aqui, a grande plano, o trabalho desenvolvido atualmente por atletas, treinadores e dirigentes, com o Presidente Frederico Varandas na vanguarda desse numeroso pelotão.

Depois de tempos tão difíceis, e de tantos maus tratos que lhe foram infligidos no seio da sua própria família leonina, estão à vista os motivos pelos quais deve ser salientada e louvada a sua ação à frente de um dos mais ecléticos clubes portugueses.

O desafio que se segue terá agora a ver com as perspetivas futuras e as grande interrogações que colocam.