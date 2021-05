Villas-Boas só avança para a presidência do FC Porto se for escolha unânime dos adeptos

André Villas-Boas diz que só avança para uma candidatura à presidência do FC Porto se sentir que é uma escolha unânime dos adeptos. Caso contrário, "não vale a pena", considera.

"Tudo o que fizesse em relação à presidência teria de ser algo arrebatador, se fosse uma escolha unânime e que os próprios portistas o sentissem dessa forma. Se assim não for, não vale a pena. Conheço a nação portista porque me conheço a mim próprio, tenho noção do que é preciso para gerir um clube desta dimesão. Já falei abertamente sobre as minhas ambições, as datas para a mesma, sou muito decidido", disse, após a apresentação da associação "Race for Good".

O ainda treinador já admitiu em várias ocasiões que gostaria de ser o presidente dos dragões, mas deixa rasgados elogios ao presidente Pinto da Costa.

"O meu clube está muito bem entregue, muito bem gerido, com um presidente que nos levou ao sucesso nacional e internacional como nenhum outro. A única coisa que gostava de valorizar é que o presidente tem 39 anos de carreira, brilhante e que nos permitiu atingir tanto sucesso. É sucesso que nós queremos, celebrar cada vez mais campeonatos, mais presenças na Liga dos Campeões", termina.