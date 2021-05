Villas-Boas quer que Sérgio Conceição continue no FC Porto

André Villas-Boas gostaria que Sérgio Conceição continuasse no comando técnico do FC Porto na próxima época. O antigo técnico dos dragões apresentou a associação "Race for Good" e abordou o tema da renovação de contrato do atual treinador do FC Porto.

"As intenções do presidente são muito claras. Penso que as mesmas se repetem na nação portista. O presidente demonstrou intenção de renovação, o próprio Sérgio acho que também, se não estou em erro. A nação portista espera que haja entendimento e renovação. Eu gostava que continuasse, joguei contra o FC Porto do Sérgio Conceição, perdi os dois jogos e perdi-os bem", diz, recordando as derrotas na Liga dos Campeões com o Marselha.

Villas-Boas está atualmente fora do ativo depois de ter deixado o comando técnico do Marselha. O treinador de 43 anos treinou o Porto na época 2010/11, tendo conquistado uma Liga Europa, o campeonato, a Taça de Portugal e a Supertaça Cândido de Oliveira.

"O Sérgio é um treinador que leva tudo aos limites, na motivação e na preparação. Muito focado nos seus objetivos, treinar o FC Porto é muito exigente, imagino o que sente na pele. Não sei o que é que o próprio terá planeado em termos de ambições de carreira, mas as ambições do presidente são claras. Tudo o que passar pela continudade será sempre mais fácil para o FC Porto", continuou.