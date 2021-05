Sérgio Costa demite-se do PSD e é candidato independente à Câmara da Guarda

O presidente da Comissão Política Concelhia da Guarda do PSD, Sérgio Costa, demitiu-se do cargo e anunciou hoje que é candidato independente à liderança da autarquia nas eleições autárquicas deste ano.

"A partir deste momento, sou um homem livre. Apresentarei a demissão dos órgãos concelhios ao PSD nacional, deixarei de ser militante do PSD e apresentarei uma plataforma independente que ir-se-á candidatar à Câmara Municipal da Guarda", disse Sérgio Costa numa conferência de imprensa realizada numa unidade hoteleira da cidade.

O demissionário líder social-democrata que até aqui tem sido vereador sem pelouros no executivo municipal liderado por Carlos Chaves Monteiro, que nas eleições autárquicas deste ano é o candidato do PSD à presidência da autarquia da cidade mais alta do país, passará a ser vereador independente.

"Passarei a ser, a partir de agora, o vereador independente do executivo municipal. Encabeçarei esta plataforma de cidadãos independentes, abrangente a toda a sociedade guardense. Esta candidatura não é contra ninguém, é sim pela Guarda, pelo futuro da Guarda", afirmou.

Sérgio Costa disse que nas eleições autárquicas deste ano, com a sua candidatura, a Guarda "vai ter um grupo de cidadãos independentes que, pela primeira vez, será inclusivo".

"Todos terão oportunidade de fazer ouvir a sua voz e as suas ideias. Todas as ideologias políticas democráticas serão bem-vindas. Da esquerda à direita, todos terão, finalmente, oportunidade de pertencer a um único partido: o partido da Guarda", promete.

No encontro com os jornalistas, o agora candidato independente, lembrou que a comissão política concelhia social-democrata aprovou por unanimidade o seu nome para ser apresentado à distrital e à direção nacional, mas, "num golpe de teatro", a distrital apresentou o nome de Carlos Chaves Monteiro como sendo o candidato do PSD à Câmara Municipal da Guarda.

"Será um movimento independente. Um verdadeiro movimento independente, como nunca houve na Guarda", rematou.

O PSD candidata o atual autarca Carlos Chaves Monteiro, que substituiu Álvaro Amaro na presidência da Câmara da Guarda quando este foi para o Parlamento Europeu, e o PS candidata Luís Couto, atual diretor do Estabelecimento Prisional da Guarda.

No atual executivo municipal o PSD tem a maioria, com cinco eleitos, e o PS tem dois elementos.

Este ano, as autárquicas ainda não têm data, mas, segundo a lei, ocorrem entre setembro e outubro.