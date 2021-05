R volta a subir para 1. Mais dois mortos e 199 infetados com Covid-19

Veja também:

O relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS) refere que nas últimas 24 horas houve mais dois mortos e 199 infetados com Covid-19, em Portugal. O documento indica ainda que valor de transmissibilidade da doença voltou a subir para 1 a nivel nacional, estando a 0,99 no continente.

Também a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias aumentou duas décimas para 50,5.

As duas vítimas mortais registaram-se uma no Norte e outra em Lisboa e Vale do Tejo.

A região de Lisboa e Vale do Tejo tem agora quase metade dos novos casos (90), seguida do Norte, com 59 novas infeções, 20 no Centro, nove no Algarve, cinco no Alentejo e oito em cada região autónoma.

O número de internados com Covid-19 nos hospitais portugueses é agora de 246, mais um do que ontem, dos quais 72 em cuidados intensivos (menos quatro do que ontem).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 842.381 casos da doença, dos quais 17.009 faleceram e 803.191 conseguiram recuperar.

Ainda segundo informação da DGS, até agora foramo administradas 4.446.654 doses de vacinas, sendo que 1.346.459 pessoas já têm duas doses e 3.100.195 pessoas têm uma dose.