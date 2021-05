Linha telefónica sobre apoios Covid-19 reforçada com 70 operadores

A linha telefónica criada pela Segurança Social para responder, por exemplo, às dúvidas sobre apoios extraordinários no âmbito da pandemia, foi reforçada com mais operadores. A partir desta segunda-feira, conta com mais 70 trabalhadores.

Sofia Carvalho, do Instituto da Segurança Social, explica à Renascença que o reforço atinge, agora, o total da capacidade e que o balanço “é muito positivo”.

“Estamos já com um aumento visível do número de chamadas atendidas. Em termos globais, na própria linha e, em particular, no âmbito do tema da Covid-19 e, também, das próprias taxas de atendimento neste tema, que não está nunca abaixo dos 95% e chegou a estar ao nível dos 98%.”

O reforço destina-se a esclarecer, mais prontamente, as dúvidas de “todo um universo de empresas que tiveram situações de paragem ou suspensão da atividade e, também, das famílias que necessitaram de apoios nesta fase e que continuam a necessitar de apoios nesta fase”, sublinha Sofia Carvalho, que dá o exemplo de temas como o “subsídio de doença por Covid ou o âmbito do desemprego”.

“Estamos a falar de tudo o que está relacionado com as medidas de apoio excecionais”, finaliza.

Para aceder à linha telefónica criada pela Segurança Social e esclarecer dúvidas marque 300 502 502 ou 210 545 400.