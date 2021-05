Covid-19. Madeira retoma vacinação após paragem de duas horas

Veja também:

A vacinação contra a covid-19 na Madeira foi retomada esta segunda-feira à tarde, depois de ter sido interrompida durante duas horas devido a sinais de humidade externa em algumas embalagens da Pfizer, indicou o secretário regional da Saúde.

"Tivemos, de facto, um problema no transporte com duas caixas, em que houve rotura do invólucro de papelão junto às pegas, mas a temperatura manteve-se sempre adequada para as vacinas da Pfizer, abaixo dos 70 graus negativos", disse Pedro Ramos.

O governante falava à margem da apresentação da campanha "A pandemia ainda não acabou - faça o seu teste", no Funchal.