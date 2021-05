Pelo menos 145 migrantes chegaram a nado a Ceuta nas últimas horas

O vasto grupo era constituído principalmente por jovens do sexo masculino, mas também foram identificadas crianças e mulheres, de acordo com um porta-voz da autarquia de Ceuta, que referiu ainda, em declarações à agência France-Presse (AFP), que alguns dos migrantes usaram boias insufláveis, enquanto outros chegaram ao enclave espanhol em botes pneumáticos.

Pelo menos 145 migrantes procedentes do território marroquino , incluindo mulheres e menores, chegaram nas últimas horas a nado a Ceuta, enclave espanhol localizado no norte de Marrocos, segundo um novo balanço das autoridades espanholas.

Fontes da delegação do governo espanhol em Ceuta divulgaram, entretanto, que estas entradas irregulares registadas nas últimas horas já foram comunicadas aos ministérios do Interior e dos Negócios Estrangeiros, de forma a iniciar os contactos com as autoridades marroquinas e coordenar o repatriamento imediato destes migrantes.

Marrocos, um aliado fundamental de Madrid na luta contra a imigração ilegal, convocou em finais de abril o embaixador espanhol em Rabat para manifestar o desagrado das autoridades marroquinas perante a hospitalização em Espanha do líder do movimento de independência saarauí Frente Polisário, Brahim Ghali.

A questão do estatuto do Saara Ocidental, antiga colónia espanhola considerada como “território não autónomo” pelas Nações Unidas na ausência de um acordo definitivo, opõe há décadas Marrocos e a Frente Polisário.

No ano passado, 41.861 migrantes chegaram de forma irregular a Espanha, por via marítima e por via terrestre, um aumento de 29% em relação a 2019, em parte por causa da forte pressão migratória verificada nas Ilhas Canárias, segundo dados oficiais.

No caso específico de Ceuta, em 2020, foram referenciadas 430 chegadas por via marítima, menos do que as 655 verificadas no ano anterior.

Grupos de migrantes tentam regularmente entrar no território de Ceuta, seja a nado ou através de tentativas para trepar as altas cercas fronteiriças que separam o enclave de Marrocos.