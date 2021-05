Joe Biden deverá pressionar Netanyahu para um cessar-fogo em Gaza

O Presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou esta segunda-feira que conversará com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, nas próximas horas para discutir a escalada da violência, quando o Hamas e Israel parecem indiferentes aos apelos de pacificação.

"Falarei com o primeiro-ministro dentro de horas e terei mais coisas a dizer depois dessa conversa", disse Biden, deixando em aberto a possibilidade de lançar um pedido de cessar-fogo.

Os Estados Unidos opuseram-se esta segunda-feira, pela terceira vez numa semana, à adoção de uma declaração do Conselho de Segurança da ONU sobre o conflito israelo-palestiniano, que pede o "fim da violência" e a "proteção de civis, especialmente crianças ", de acordo com fontes diplomáticas.

Os combates começaram em 10 de maio, após semanas de tensões entre israelitas e palestinianos em Jerusalém Oriental, que culminaram com confrontos na Esplanada das Mesquitas, o terceiro lugar sagrado do islão junto ao local mais sagrado do judaísmo.

Ao lançamento maciço de foguetes por grupos armados em Gaza em direção a Israel opõe-se o bombardeamento sistemático por forças israelitas contra a Faixa de Gaza.

O conflito israelo-palestiniano remonta à fundação do Estado de Israel, cuja independência foi proclamada em 14 de maio de 1948.