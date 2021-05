Sagan ganha ao “sprint”. Bernal mantém rosa

O eslovaco Peter Sagan (BORA-hansgrohe) venceu ao “sprint” a 10.ª etapa da Volta a Itália em bicicleta. O colombiano Egan Bernal (INEOS) a seguir na liderança da geral individual.

Sagan, de 31 anos, cumpriu os 139 quilómetros entre L'Aquila e Foligno em 3:10.56 horas, batendo sobre a meta o colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates), segundo, e o italiano Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation), terceiro.

Na geral, Bernal continua líder, embora tenha visto o belga Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep) aproximar-se no segundo lugar, ao bonificar dois segundos num “sprint” intermédio, contra um do colombiano, ficando a 14 segundos. O russo Aleksandr Vlasov (Astana) é terceiro, a 22.

A etapa ficou marcada por uma queda aparatosa de Matej Mohoric, da Bahrain. O ciclista esloveno deu uma cambalhota no ar, bateu com a cabeça no chão e foi obrigado a desistir. A bicicleta ficou partida em dois.