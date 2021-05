Rúben Micael anuncia fim da carreira

O médio do Nacional, Rúben Micael, anunciou o fim da carreira, após o jogo de domingo, com o Famalicão, que selou a descida do clube madeirense ao segundo escação.

"Serei jogador mais um jogo porque vou terminar a carreira. Não quero comentar essa situação porque agora há eleições, mas as pessoas têm feito de tudo pelo bem do clube. Nos últimos 25 anos, o presidente conseguiu ir quatro ou cinco vezes à Europa e fazer outros tantos bons campeonatos", disse, na "flash interview" da Sport TV.

O internacional português de 34 anos cumpria a segunda época no Nacional, tendo feito 29 jogos esta temporada, 17 dos quais enquanto titular.