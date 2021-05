Pepa quer despedir-se de Paços com vitória

O Paços de Ferreira quer acabar o campeonato em Tondela com uma vitória, disse o treinador Pepa, que vai sair do clube, admitindo tratar-se de "um jogo especial" entre equipas da I Liga.

Na conferência de antevisão, o técnico pacense começou por lamentar a ausência de adeptos na 34.ª e última jornada, contrariando o que estava previsto, ao referir que "não houve sensatez" e, em relação ao jogo, falou em "coincidência bonita", por envolver "duas equipas especiais".

"A carga emocional deste jogo é muito grande, são dois clubes que me vão dizer muito para o resto da minha vida, dois clubes que conseguiram os seus objetivos. Parabéns ao Tondela e ao Pako [Ayestarán] pelo fantástico campeonato. [O Tondela] Tem uma estrutura muito capaz, profissional, está a cimentar-se e fico muito feliz por ver isso acontecer", disse Pepa.

Em campo, na despedida da época 2020/21, o técnico não tem dúvidas de que será "um bom jogo".

"Acredito que vai ser um bom jogo, entre duas equipas com os olhos na baliza adversária, duas equipas que não se metem para trás. Tem tudo para ser um bom jogo e temos esse compromisso de acabar com uma imagem forte, com qualidade de jogo e os três pontos", referiu.

Pepa reconhece "o desgaste físico e emocional muito grande" nas equipas, após praticamente dois anos a lidar com as contingências da pandemia, mas apontou o foco "a pequenos objetivos" a conquistar no imediato.

"Vamos fazer de tudo para acabar com um registo positivo de golos e um novo recorde de vitórias. Além disso, há a competição e o querer ganhar. Queremos acabar em grande, terminar em beleza, após um ano fantástico", concluiu Pepa, na última conferência como treinador do Paços de Ferreira, estando já confirmada a sua saída no final da época.

O técnico não deu pistas sobre eventuais alterações no 'onze', tendo em conta que Zé Oliveira, Simão Rocha e os reforços de janeiro David Suahele e Cristian Parano não têm quaisquer minutos disputados pelo emblema pacense.

Na classificação, o Paços de Ferreira é quinto, com 50 pontos, um registo que lhe garante a quarta participação nas competições europeias (vai entrar na terceira pré-eliminatória da estreante Liga Conferência Europa), enquanto o Tondela é 12.º, com 36, já com a permanência garantida no principal escalão.

As duas equipas defrontam-se no estádio João Cardoso, na terça-feira, às 20h15, no arranque da 34.ª e última jornada, num jogo que e terá arbitragem de Fábio Melo, da associação do Porto.