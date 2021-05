O que resta decidir na última jornada da I Liga?

A 34.ª jornada ficará marcada pela consagração do Sporting como campeão nacional, poucos dias depois de ter averbado a primeira derrota no campeonato, diante do rival Benfica.

Embora vimaranenses e açorianos estejam em melhor posição para o conseguir, o Famalicão, oitavo, com 40 pontos, ainda alimenta esperanças de alcançar o sexto lugar, tendo, para isso, de vencer o Moreirense e ficar à espreita de derrotas daqueles dois adversários, sobre os quais tem vantagem no confronto direto.

O Vitória ocupa a sexta posição da I Liga, com 43 pontos, e depende de si próprio para garantir a última vaga europeia, bastando-lhe pontuar diante das águias e esperar que o Santa Clara, sétimo, com a mesma pontuação, não faça melhor na receção ao aflito Farense.

A única exceção é precisamente o reduto dos vitorianos, que não poderão ter apoio nas bancadas do Estádio D. Afonso Henriques na receção ao Benfica, tendo em conta o castigo de três jogos à porta fechada que lhes foi imposto na sequência dos insultos racistas a Moussa Marega, do FC Porto.

Com os cinco primeiros lugares já definidos, os holofotes estão virados para o sexto e último posto, que garante a presença na nova Liga Conferência Europa, sendo que o Vitória de Guimarães parte em vantagem para a derradeira ronda, agendada para quarta-feira, na qual se poderá voltar a sentir o calor dos adeptos, face à autorização para preenchimento de 10% da lotação dos estádios.

Os leões recebem o Marítimo, em Alvalade, numa partida em que o sportinguista Pedro Gonçalves vai tentar desempatar o duelo com o benfiquista Haris Seferovic pelo cetro de melhor marcador, partindo ambos com 20 golos para a derradeira ronda, embora com vantagem para o suíço, pelo menor tempo de jogo acumulado.

Ainda no topo da classificação, o FC Porto vai receber o Belenenses SAD, enquanto o Sporting de Braga, quarto, visita o Portimonense, e o Paços de Ferreira, quinto, joga em Tondela.

Quatro equipas lutam pela sobrevivência

O Portimonense, 14.º colocado, com 34 pontos, é uma das quatro equipas ainda envolvidas na fuga à despromoção, embora tenham vantagem pontual sobre as restantes três formações: Boavista (33), Rio Ave (31) e Farense (31).

Os algarvios recebem o Braga, mas contam com a segurança que nunca poderão descer diretamente. O rival Farense até pode alcançar o Portimonense, mas tem desvantagem no confronto direto, o que significa que a equipa de Paulo Sérgio, no pior dos cenários, poderá disputar o "play-off".

O Boavista só depende de si próprio para garantir a manutenção. Os axadrezados vão jogar ao reduto do tranquilo Gil Vicente, ao passo que os vila-condenses, em posição de "play-off" de manutenção, visitam precisamente o já despromovido Nacional. O Farense será, porventura, o que tem tarefa mais complicada, uma vez que joga nos Açores, perante um Santa Clara com ambições europeias.

Os nove jogos da 34.ª e última jornada da I Liga, que se realizam na quarta-feira, estão provisoriamente agendados para as 16:00 (hora em Lisboa), embora ainda sujeitos a alterações nos horários por parte da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).