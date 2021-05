“Não haverá condições” para ter público na final da Taça de Portugal

O secretário de Estado do Desporto considera que “não haverá condições” para haver público nas bancadas em Coimbra para a final da Taça de Portugal.

Em declarações aos jornalistas, à margem de uma iniciativa do centenário do Sp. Braga, João Paulo Rebelo refere que presença de adeptos na festa da Taça “é um cenário que não coloco nesta altura”.

O governante acrescenta que foi dada “abertura à I Liga [para a presença de algum público] na última jornada, mas não se falou de final da Taça”.

Rebelo deixou, no entanto, uma porta aberta: “Acredito que vamos começar a próxima edição da Liga com público nos estádios".

Confrontado com o facto de a final da Liga dos Campeões, entre o Chelsea e Manchester City, ir ter público no estádio do Dragão, o secretário de Estado referiu:

"São coisas completamente diferentes, uma organização da UEFA, os adeptos serão controlados e o aspeto económico e social não pode ser descartado. Há um protocolo rigoroso e estamos a fazer tudo para que na próxima época se inicie normalmente", justificou.

A final da Taça de Portugal, entre Benfica e Sp. Braga, está marcada para domingo, 23 de maio, no estádio de Coimbra, a partir das 20h30.