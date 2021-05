A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) divulgou um vídeo em que apela ao respeito pelo futebol, pelo árbitro e pelo adversário.

São várias as frases-chave: “Quando amas, respeitas”, “Nós amamos o jogo, o mais popular de todo o mundo”; “Ganhar e perder fazem parte do jogo”; “O respeito que dás, recebes de volta. No final, o respeito vence sempre”.