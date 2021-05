Mario González, melhor avançado de abril

O espanhol Mario González foi eleito o melhor avançado da I Liga no mês de abril.

O avançado do Tondela conseguiu 30,72% dos votos dos treinadores do campeonato e ficou à frente de Beto (Portimonense) e Seferovic (Benfica), ambos com 16,34% dos votos.

González marcou seis golos nos seis jogos de abril, incluindo um “hat-trick” ao Moreirense.

Em toda a temporada, o jogador, de 25 anos, emprestado pelo Villarreal, soma 27 jogos e 15 golos pelo Tondela.

Nos restantes prémios do mês domínio total do novo campeão Sporting: melhor guarda-redes (Adan), defesa (Coates) e médio (Palhinha).