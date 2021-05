“Liga dos Campeões vai ser realizada num país onde os adeptos estão a ser altamente preteridos e discriminados”

Os clubes foram contactados para abrirem portas no último fim-de-semana. O objetivo era encontrar uma solução equitativa para que os 18 emblemas do campeonato tivessem direito a um jogo com adeptos. A Liga tentou junto da Direção-Geral da Saúde, depois de ter ouvido a contestação dos clubes não contemplados com um jogo em casa, mas o Governo não permitiu.

Tal como a Renascença avançou , a Liga de Clubes chegou a tentar que as últimas duas jornadas pudessem ser disputadas com adeptos nas bancadas, para que todos os clubes pudessem ter um jogo na presença dos seus adeptos, mas tal não foi aceite pelo governo e Direção-Geral de Saúde.

Martha Gens, presidente da Associação Nacional de Defesa do Adepto (APDA), compreende que a decisão de não ter adeptos presentes na última jornada do campeonato tenha “alguma razão de equidade” para alguns, mas para os clubes que já têm o desfecho da época definido “nem tanto”.

Uma temporada inteira sem adeptos



Os adeptos têm estado longe das bancadas desde março de 2020, quando foi suspensa toda a prática de desporto em Portugal, incluindo o futebol profissional, com a entrada em vigor do primeiro estado de emergência.

Na Região Autónoma dos Açores, chegou a haver eventos desportivos, nomeadamente jogos do Santa Clara, com público, contudo tal não se repetia no continente, nem na Madeira. Em outubro, houve três jogos-piloto e dois desafios da seleção portuguesa de futebol com presença de adeptos, como teste, e o FC Porto recebeu público num encontro da Liga dos Campeões. Porém, a segunda vaga da pandemia do novo coronavírus deitou quaisquer planos de retoma da assistência por terra.

A 27 de fevereiro e 13 de março, o Santa Clara recebeu Paços de Ferreira e Portimonense, respetivamente, com adeptos nas bancadas, em virtude das medidas impostas nos Açores. Foi a primeira e última vez que se viu tal coisa em 2021. Quando o número de casos de Covid-19 no arquipélago voltou a crescer, o Estádio São Miguel voltou a estar fechado ao público.

A decisão surge depois da festa do campeonato do Sporting, quando dezenas de milhares de pessoas celebraram sem distanciamento, e muitas sem máscara, a conquista do Sporting, apesar do atual estado de calamidade. Milhares estiveram reunidos no exterior de Alvalade, com o estádio vazio durante o jogo com o Boavista.