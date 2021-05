II Liga. O que falta decidir na última jornada

Falta uma jornada para terminar a II Liga e ainda só está decidido o campeão. Quem acompanha o Estoril na subida? Quem desce? Tudo adiado.

O Estoril até perdeu na jornada 33, mas o título está conquistado e a subida carimbada, com 67 pontos.

Na luta pela chegada à I Liga estão Vizela (com 63 pontos), Arouca com 62 e Académica, que soma 58, mas ainda com dois jogos por realizar.

A Briosa vai ter de repetir a partida contra o Vilafranquense, por decisão da FPF, e reentrou na corrida ao segundo posto da II Liga. É precisamente a repetição do Académica - Vilafranquense, que tinha terminado 1-1, que está a baralhar as contas da subida e da descida. O jogo está marcado para as 18h00, de dia 19 de maio.

Para a posição de “play-off” (terceiro classificado da II Liga vai defrontar o 16.º classificado da I Liga) são os mesmos candidatos.

Destaque na última jornada para o Arouca - D. Chaves.

Já na luta pela permanência estão seis clubes para dois lugares: Cova da Piedade, Académico Viseu, FC Porto B, Oliveirense e Varzim e Vilafranquense (a quem também faltam duas partidas, incluindo a tal com a Académica), que são os dois que estão atualmente abaixo da “linha de água”.

O Piedade está quase safo, com 34 pontos. Depois, Académico Viseu tem 33, FC Porto B 32, Oliveirense 31, Varzim e Vilafranquense (- dois jogos) 30.

Na luta pela descida, atenção para o encontro entre Varzim e Oliveirense e para um "especial" Benfica B - FC Porto B.