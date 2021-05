Talisca troca a China pela Arábia Saudita

O Al-Nassr anunciou a contratação do avançado brasileiro Anderson Talisca.

O avançado de 27 anos estava na China desde 2018, ao serviço do Ghangzhou Evergrande, que representou durante três temporadas e onde venceu um campeonato.

Talisca deixou o Brasil em 2014, onde representava o Bahia, para assinar pelo Benfica, onde esteve durante duas temporadas, com 20 golos apontados no total. Seguiram-se dois anos de cedência no Besiktas antes da mudança para a China, em definitivo.