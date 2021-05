Soldado fica no Granada mais uma época

O Granada anunciou a renovação de contrato por mais uma temporada com o internacional espanhol Roberto Soldado.

O ponta de lança de 35 anos continua a ser uma figura importante no clube espanhol, tendo apontado 14 golos em 42 jogos esta temporada.

Soldado, que soma sete golos em 12 internacionalizações, é uma figura relevante no futebol espanhol, tendo passado pelo Getafe, Valência e Villarreal, sempre com registos goleadores.

Pelo meio, Soldado contou ainda com duas experiências no estrangeiro, no Tottenham, entre 2013 e 2015, e no Fenerbahce, entre 2017 e 2019.