Podence operado e falha Euro 2020

Daniel Podence foi operado à virilha e vai falhar a fase final do Euro 2020.

O extremo de 25 anos do Wolverhampton tem estado com problemas na virilha desde o início do ano e ficou afastado das opções de Nuno Espírito Santo durante algumas semanas. Podence regressou recentemente às opções e fez o último jogo a 9 de maio, com o Brighton.

Espírito Santo já tinha anunciado que Podence iria ser operado, e não deve regressar antes da próxima época, o que o afasta das opções de Fernando Santos para o Euro.

"Ele vai ser operado para resolver um problema que já se estava a arrastar há algum tempo. Este é o momento certo para resolver o problema, para que ele regresse da melhor forma", tinha afirmado.

Podence soma apenas uma internacionalização, em outubro do ano passado, com a Suécia a contar para a Liga das Nações, mas com a lesão de Neto e Diogo Jota, o extremo poderia entrar no leque de opções do selecionador.

O extremo leva três golos apontados em 25 jogos realizados com a camisola do Wolves esta época.