Antes de terminar carreira, Villas-Boas quer orientar uma seleção

André Villas-Boas quer treinar uma seleção nacional. Depois de ter saído do comando técnico do Marselha, onde esteve durante uma temporada e meia, o técnico português está à espera do final do Euro 2020 para perceber se há espaço para si no mercado internacional.

"Devo continuar no estrangeiro, tenho ideias muito precisas sobre a minha carreira, não deve ultrapassar os 15 anos como treinador. Por isso, quero escolher bem o projeto, gostaria que passasse também por uma seleção. Vamos ver o que acontece no Euro, como o mercado se agita. Vamos indo e vamos vendo", diz.

Depois de ter deixado o FC Porto, em 2011, Villas-Boas já passou pelo Chelsea, Tottenham, Zenit, Shanghai SIPG e Marselha.