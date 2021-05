Vice-presidente do Benfica. Jesus “tem de partir para a nova época com humildade”

Jaime Antunes, vice-presidente do Benfica, é claro sobre a continuidade de Jorge Jesus no clube encarnado: no Benfica, “costumam-se cumprir os contratos”. No entanto, o técnico tem de “reganhar a confiança dos adeptos e dos sócios”, porque esta temporada ficou claramente “aquém das espectativas criadas”.

“Temos de partir para a nova época numa atitude diferente, com humildade, dizendo aos sócios que estamos aqui para lutar pelos objetivos que o Benfica sempre pretende alcançar”, revela em Bola Branca.

O dirigente diz que “esta é uma época falhada”, quando se tem em conta as “expectativas que foram criadas” e o “investimento que foi feito”, não há que “utilizar meias palavras nessa matéria”.

Ainda assim, os jogadores do Benfica são “altamente profissionais” e não precisam de “incentivos especiais” quando sabem que “têm uma Taça de Portugal para conquistar”, explica, em entrevista à Renascença. “Temos de ir atrás da Taça de Portugal, que é aquilo que resta neste momento para conquistar”, diz.

Para Jaime Antunes, mesmo com a possível conquista de um dos objetivos, “não há salvação para esta época”. Para os atletas do Benfica, o vice avisa que “há que homenagear os sócios conquistando a Taça”.

“Os jogadores têm obrigação de dar tudo e respeitar os sócios e adeptos, que têm sido inexcedíveis no apoio à equipa, mesmo com os resultados abaixo das espectativas”, atira.