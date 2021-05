Jan Vertonghen, defesa-central do Benfica, integra a convocatória da seleção belga para o Europeu 2020.

O central das águias de 34 anos é o jogador com mais internacionalizações na história da seleção belga, com 126 jogos disputados pela seleção principal. Vertonghen soma um golo em 40 jogos pelo Benfica esta temporada, depois de ter estado oito temporadas no Tottenham.

A seleção de Roberto Martínez vai disputar o grupo B, com as Rússia, Dinamarca e Finlândia.