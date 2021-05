"Papel importantíssimo dos jornalistas na pandemia nunca poderá ser esquecido"

É, de facto, um desafio e um chamar de atenção, que até pode ir contra a maré, mas neste momento em que as vacinas nos dão uma enorme esperança para um regresso a uma certa normalidade, é bom que este regresso se faça acompanhar também de um regresso às pessoas, a estar efetivamente atento àquilo que são as necessidades e as manifestações de cada um.

E o Papa vem colocar esta necessidade de estar, efetivamente, com as pessoas, e dirige este repto aos jornalistas, mas quase que o dirige a cada um de nós, porque os jornalistas também estão em representação de cada um de nós.

São de uma enorme atualidade e constituem, só por si, um manual de boas práticas que deveria acompanhar cada jornalista. Penso que cada jornalista se revê naquilo que o Papa Francisco diz nesta mensagem, esta necessidade de estar com as pessoas, de as ouvir para chegar à realidade. O encontrar as pessoas nos sítios onde elas estão é um desafio de uma enorme atualidade, e até parece paradoxal, numa altura em que todos nós nos habituámos a conversar uns com os outros através do computador e dos écrans.

Felisbela Lopes, investigadora da Universidade do Minho, fala da “atualidade” da mensagem - que vê como “um manual de boas práticas” -, e da importância que em Portugal o jornalismo tem tido ao longo da pandemia. A docente, que coordena um estudo sobre a cobertura mediática da Covid-19, diz que os jornalistas assumiram a missão de “serviço público” e defesa do “bem comum”, e mostraram que o jornalismo “é estruturante” e “uma âncora”.

A Igreja assinala este domingo o 55.º Dia Mundial das Comunicações Sociais. A mensagem do Papa Francisco desafia os jornalistas a "gastarem as solas dos sapatos" e a “irem onde ninguém mais vai”, para que a informação que fazem não seja superficial.

Que diagnóstico faz do exercício do jornalismo em Portugal no tempo pandemia? Houve uma retração, ou o jornalismo manteve esse contacto com as pessoas, cumpriu esse desejo do Papa de "ir onde mais ninguém vai"? Por exemplo, o que se passou agora em Odemira, a denúncia concreta de injustiças sociais aconteceu também muito por causa dos jornalistas?

Sim. Os jornalistas em tempos de pandemia não conseguiram ir a todos os sítios onde gostariam de ir, ou onde deveriam estar, mas isso não implica que se faça um balanço negativo da cobertura mediática, pelo contrário. Este tempo pandémico corresponde, de uma forma geral, a um período de qualidade ao nível do trabalho jornalístico.

Os jornalistas fizeram um esforço enorme para levar a informação pertinente, atual, sustentada por vozes de especialistas, num tempo em que cada um de nós estava confinado nas suas casas. Os jornalistas também podiam estar, muitos fizeram muitos trabalhos a partir das suas casas, com os constrangimentos que cada um de nós experimentou, com filhos, com estas dificuldades de conciliar no espaço privado dimensões do público, introduzindo nos lares estas dinâmicas laborais, e aí estiveram os jornalistas, num trabalho importantíssimo.

Se Portugal é apontado, na primeira fase da pandemia e de emergência – a partir de março de 2020, até maio do mesmo ano -, como um caso de sucesso, em que o país confinou de forma rápida, isto não se deveu apenas uma decisão política célere. Efetivamente houve essa decisão política - poderemos discutir se os processos de comunicação institucionais foram, ou não, eficazes, isso é outra conversa, mas ao nível da decisão tivemos uma decisão célere -, mas se as pessoas ficaram confinadas em casa, isso também se deveu, de certo modo, ao trabalho jornalístico.

Ao nível das televisões, também da parte dos programas de entretenimento, que foram chamando a atenção das pessoas para a importância de ficar em casa. 'Fique em casa' foi sempre uma espécie de slogan que se adotou como uma chamada de atenção para a urgência da situação ser comandada por cada um de nós.

Cada um de nós importava para ajudar a parar um vírus que todos desconhecíamos, e em relação ao qual experimentávamos muito medo, e os jornalistas tiveram um papel importantíssimo, numa literacia, em ser âncora em momentos de grande ansiedade, de grande incerteza. Eu acho que este papel não poderá nunca ser esquecido.

Na linguagem da Igreja estiveram ao serviço do bem comum...

E a cumprir aquilo que é também uma obrigação dos jornalistas, esta responsabilidade social, olhar a informação jornalística como serviço público. No inquérito que fizemos à classe jornalística, logo no início, 92% dos inquiridos disseram que quiseram ajudar a mudar comportamentos no sentido da prevenção da doença, e isto não é um dado que nos deva causar aqui grande admiração. Ainda bem que foi assim, era chocante se não o fosse. Ainda bem que os jornalistas disseram 'nós quisemos ajudar as pessoas a adotar comportamentos de prevenção'. Isto sim, é responsabilidade social do jornalismo.