Espiral de violência é terrível. Papa apela ao cessar-fogo na Terra Santa

O Papa fez um veemente apelo à paz no Médio Oriente, este domingo, após a recitação da oração do Regina Caeli. Francisco disse ser “inaceitável” a morte de crianças no conflito entre Israel e Palestina.

Disse seguir com enorme preocupação o que está a acontecer a Terra Santa. “Nestes dias de violência na Faixa de Gaza e Israel que arriscam a degenerar numa espiral de morte e destruição”, advertiu no Vaticano, lembrando que várias pessoas ficaram feridas e “muitos inocentes morreram, entre eles também crianças”.

“Isto é terrível, é inaceitável. A sua morte é um sinal de que não se quer construir o futuro, pelo contrário, querem destrui-o”, declarou.

O Papa abordou ainda os confrontos que se verificam entre árabes e judeus em várias localidades israelitas. “O crescendo de ódio e de violência que atinge várias cidades de Israel é uma grave ferida para a fraternidade e convivência pacífica entre os cidadãos, que será difícil curar sem que se volte a abrir, imediatamente, o diálogo”, apontou.

Pediu o fim da lógica do “ódio e da vingança”, julgando que se pode construir a paz “destruindo o outro”.

“Faço um apelo à calma e aos que têm responsabilidades para que façam cessar a destruição pelas armas e para que percorram os caminhos da paz, também com a ajuda da comunidade internacional.”

De seguida convidou à oração para que israelitas e palestinos “possam encontrar o caminho do diálogo e do perdão, para que sejam pacientes construtores de paz e de justiça, abrindo-se, passo a passo, a uma esperança comum, a uma convivência de irmãos”.