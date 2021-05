"Esperança(-te)" é o tema da Semana Nacional de Educação Moral e Religiosa Católica

Este ano, o evento dedicado à Educação Moral e Religiosa Católica escolheu o tema da “Esperança” pelas razões óbvias. Vivem-se tempos difíceis, por causa da Covid-19 e, apesar do desconfinamento, é preciso continuar a cumprir as regras impostas pelas autoridades de saúde.



“Estamos a viver tempos que requerem esperança e chamam à esperança. Portanto, neste contexto, a disciplina de EMRC tem um contributo muito relevante a dar”, justifica Dimas Pedrinho, do Secretariado Nacional da Educação Cristã.

Por outro lado, acrescenta este responsável, “lendo as Encíclicas do Papa Francisco 'Laudato Si' e 'Fratelli Tutti', colhemos precisamente lá mensagens muito apelativas à esperança”.

Relacionados com este tema, estão uma série de outros valores, por exemplo, "a bondade, a amizade que são valores que andam associados à esperança, valorizados pela esperança, nascidos da esperança. Mas outros valores também, como a comunhão, o diálogo, a cultura do encontro e do cuidado, que é um conceito tão querido do Papa".

Esta semana era anteriormente marcada pelo convívio entre os alunos do primeiro ciclo e do ensino secundário, mas como essa proximidade não é possível, o Secretariado Nacional da Educação Cristã decidiu possibilitar que as escolas interagissem umas com as outras de outra forma.

Segundo Dimas Pedrinho, “é proposto às escolas que, através da sua criatividade, desenvolvam dinâmicas nas quais promovam estes valores. Essas dinâmicas dentro da criatividade que desejamos suscitar, são dinâmicas que podem passar, por exemplo, pela arte, diferentes formas de expressão como através da música, através da dança ou do teatro ou da fotografia ou através de jogos. E nessas dinâmicas, nessas iniciativas, eles sublinharem esses valores: o acolhimento, a solidariedade, a partilha, a ajuda, etc”.

Nesse sentido, aquilo que é pedido aos alunos e aos professores “é que enviem pequenos vídeos ou fotografias de dinâmicas que criaram, de iniciativas que tomaram nas suas escolas para refletir sobre estes valores. São esses registos que irão permitir que nós construamos depois um vídeo, o qual será depois partilhado com as diversas escolas que aderiram a esta iniciativa”.

No encerramento desta semana está preparada uma surpresa. Este responsável revela apenas que no dia 21 de maio, à noite, haverá “um momento muito especial transmitido através do Youtube”, que promete ser "um momento que os alunos com certeza vão gostar, os pais também e outros elementos da comunidade educativa”.