Portugal regista um morto e 334 novos casos em 24 horas

Veja também:

Portugal registou, nas últimas 24 horas, uma morte e 334 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

As hospitalizações, que desciam há cinco dias consecutivos, subiram. Este domingo há 245 pessoas internadas (mais 22) e 76 continuam em unidades de cuidados intensivos (mais cinco).



Segundo a agência Lusa, o número de novos internamentos diários registado hoje é o maior desde 19 de abril, quando o número aumentou de 428 no dia anterior para 454 (mais 26 pessoas).



Em relação aos novos casos notificados, o Norte lidera com 42%, seguido da região da Grande Lisboa com 25%, depois a Madeira com 11%, zona Centro com 10%, Algarve 7% e Açores 4%.



Novo balanço mostra que há 22.275 casos activos em Portugal, mais 104 que no dia anterior.



Este domingo foram dadas como recuperadas mais 229 pessoas, totalizando agora 802.900 desde o início da pandemia.



As autoridades de saúde mantêm em vigilância 18.808 contactos, mais 15 do que no sábado.



Desde o primeiro caso de infeção pelo SARS-CoV-2 - em março de 2020 - foram contagiadas 842.182 pessoas, das quais 17.007 morreram com Covid-19.