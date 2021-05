Sete dias de violência. Imagens mostram cenário de guerra em Gaza

Os combates começaram em 10 de maio, após semanas de tensão entre israelitas e palestinianos em Jerusalém Oriental, que culminaram com confrontos na Esplanada das Mesquitas, o terceiro lugar sagrado do islão junto ao local mais sagrado do judaísmo.



Ao lançamento massivo de foguetes por grupos armados em Gaza em direção a Israel opõe-se o bombardeamento sistemático por forças israelitas contra a Faixa de Gaza.



O chefe da diplomacia europeia convocou para para a próxima terça-feira uma reunião de emergência dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE) por videoconferência para discutir a escalada da violência entre Israel e palestinianos.

Mas o Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) pediu aos membros do Conselho de Segurança da ONU, que se reúnem este domingo, para exercerem influência e acabarem com as hostilidades entre Israel e Gaza, um conflito que descrito com "uma intensidade nunca antes vista".