Conselho de Segurança discute escalada de violência no Médio Oriente

O Conselho de Segurança das Nações Unidas está, desde as 15h00 deste sábado, reunido em Nova Iorque para discutir a escalada de violência entre Israel e o Hamas.

António Guterres, secretário-geral da ONU, já se declarou “consternado” pelo crescente número de vítimas entre civis.

Na próxima terça-feira há uma reunião de emergência dos chefes da diplomacia da União Europeia sobre a mesma temática.

Os combates começaram a 10 de maio, após semanas de tensão entre israelitas e palestinianos em Jerusalém Oriental, que culminaram em confrontos na Esplanada das Mesquitas, o terceiro lugar sagrado do islão, junto ao local mais sagrado do judaísmo. Ao lançamento maciço de foguetes por grupos armados em Gaza em direção a Israel opõe-se o bombardeamento sistemático por forças israelitas contra a Faixa de Gaza.

Este domingo, pelo menos 33 palestinianos morreram, incluindo oito crianças, e 50 ficaram feridos na sequência dos ataques aéreos israelitas à Faixa de Gaza, sendo este o balanço mais mortífero desde que o conflito teve início e do qual já resultaram 181 mortos. Entre as vítimas mortais de hoje contam-se ainda 12 mulheres, segundo avançaram as autoridades palestinianas de Saúde, que indicaram que as oito crianças morreram durante o bombardeamento a um bairro na cidade de Gaza, de que resultou a destruição de três prédios.

Na última madrugada, o Exército israelita atingiu a residência do líder militar do Hamas em Gaza.