António Guterres "profundamente perturbado" com violência em Gaza

O secretário-geral da ONU está “consternado” com as mortes de civis em Gaza e “profundamente perturbado” pelo ataque de Israel contra um prédio que abrigava escritórios da imprensa internacional, revelou um porta-voz.

Na mesma nota, António Guterres lembra a todas as partes “que qualquer ataque indiscriminado contra estruturas civis e dos media viola o direito internacional e deve ser evitado a todo o custo”.

As declarações foram feitas depois dos ataques aéreos de Israel, este fim de semana, que provocaram a morte de 10 membros de uma mesma família e a destruição de um edifício de 13 andares, onde estavam os escritórios do canal Al-Jazeera e da agência de notícias americana Associated Press (AP), além de apartamentos residenciais.

O diretor da AP, Gary Pruitt, afirmou numa declaração que uma "terrível perda de vidas foi evitada através da evacuação dos seus trabalhadores a tempo".

O exército israelita alega que a torre Al Jalaa “continha equipamentos pertencentes à inteligência militar” do movimento Hamas.