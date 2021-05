Hóquei em patins. Secretário de Estado do Desporto felicita Sporting

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto felicitou o Sporting pela conquista da Liga Europeia de hóquei em patins.

“Os meus parabéns à equipa do Sporting Clube de Portugal pela conquista, pela terceira vez, da Liga Europeia de hóquei em patins, esta tarde, no Luso. Uma ‘final four' com quatro equipas portuguesas, sinal da força das nossas equipas no contexto europeu”, escreveu João Paulo Rebelo, no Twitter.