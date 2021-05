Canoagem portuguesa acredita em medalhas nos Jogos Olímpicos

As seis quotas garantidas até aqui por Portugal na canoagem dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 poderão dar garantias de "estar nas finais e discutir as medalhas", disse à Lusa o presidente da Federação.

Segundo Vítor Félix, "o balanço acaba por ser positivo", com três medalhas, todas de bronze, de Fernando Pimenta (K1 1.000 metros e K1 5.000 metros), e de Teresa Portela e Joana Vasconcelos, no K2 200 metros.

"O que vimos aqui foi a consistência dos atletas. O Fernando ganha o bronze na sua distância de eleição, o K1 1.000 metros. Desde Rio 2016, tem mantido sempre presença no pódio, já foi campeão do mundo e vice. É de esperar que lute pelas medalhas em Tóquio", declarou o dirigente federativo, à Lusa, no último dia da Taça do Mundo de canoagem em Szeged, na Hungria.

Segundo Félix, o K4 500, que ficou a centésimas do bronze, com Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela, fez "uma das melhores performances em competições internacionais".

"No Europeu ou nos Jogos Olímpicos, a medalha poderá cair para Portugal. A Teresa Portela mostrou-se a excelente nível, com um sétimo lugar, e estas seis quotas que alcançámos [para Tóquio 2020] poderão estar nas finais e discutir as medalhas", garantiu.

Além dos três bronzes e de vários resultados de destaque, vários jovens, a ganhar experiência para Paris 2024, conquistaram mais de uma dezena de finais B, depois de, na quarta e quinta-feira, uma dezena de canoístas terem lutado por uma vaga olímpica, sem sucesso, com duas tripulações a uma posição de lograrem o objetivo.