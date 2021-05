Santa Clara derrota Belenenses SAD e está na luta europeia

Dois golos do brasileiro Carlos Júnior deram a vitória ao Santa Clara por 2-0 na visita ao Belenenses SAD, na 33.ª e penúltima jornada da I Liga de futebol.

Carlos Júnior chegou aos 13 golos na competição, ao marcar no terreno do Belenenses SAD aos nove minutos, na conversão de uma grande penalidade, e aos 60.

Com este triunfo, os insulares sobem ao sexto posto, que dá acesso à Liga Conferência Europa, com 43 pontos, mais um do que o Vitória de Guimarães, que ainda este domingo visita o Marítimo.

Já o Belenenses SAD caiu para o nono lugar, com os mesmos 40 pontos de Famalicão e Moreirense.

