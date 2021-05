FC Porto B sai da "linha de água" com sete reforços do plantel principal

Com sete jogadores do plantel principal, o FC Porto B venceu o Feirense, por 4-2, e sai da zona de despromoção da II Liga.

No onze titular de António Folha estiveram Diogo Costa, Carraça, Malang Sarr, Romário Baró, Francisco Conceição, Fábio Vieira e Evanilson.

Pelos dragões marcaram, precisamente, os “reforços” Fábio Vieira, Evanilson (2) e Carraça.

Já pelo Feirense, que ainda lutava pela subida de divisão, apontaram Platiny e Fabrício Simões.

Com este triunfo, o FC Porto B sobe ao 15.º lugar, com 32 pontos, dois de avanço sobre a “linha de água”. Na última jornada, os dragões vão defrontar o Benfica B, no Seixal.

Por sua vez, o Feirense perdeu ocasião de chegar à I Liga e já não vai conseguir melhor que o quarto lugar na II Liga, após a sua derrota e as vitórias na jornada de Arouca e Vizela.