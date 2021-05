Milan empata

O Milan empatou 0-0 diante do Cagliari, em partida da jornada 37 da liga italiana.

Com este empate, os “rossoneri” passam a somar 76 pontos e estão no terceiro lugar, com os mesmos pontos do Napoles e mais um que a Juventus (quinta e fora da Champions).

Os portugueses Rafael Leão e Diogo Dalot entraram na segunda parte da partida.

Falta uma jornada para terminar a Série A. O Inter já é campeão, mas ainda falta decidir quem são as três equipas que o acompanham na Liga milionária.

Também este domingo, destaque para o golo de Bruno Alves pelo despromovido Parma.