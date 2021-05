O Liverpool derrotou o West Bromwich Albion, por 2-1, com o golo do triunfo a ser apontado pelo guarda-redes Alisson, nos descontos.

Com este triunfo, a equipa de Klopp ainda sonha com a entrada na Liga dos Campeões na próxima época. Faltam duas jornadas e os “reds” são quintos, a um ponto do Chelsea.

O WBA até marcou primeiro, por Hal Robson-Kanu, mas os visitantes viraram através de Salah e Alisson.

O português Diogo Jota está lesionado e não jogou.