Diogo Jota lesionado e em dúvida para o Euro 2020

O avançado português Diogo Jota lesionou-se durante a partida contra o Manchester United, a meio da semana, não joga mais pelo Liverpool esta época e está, assim, em dúvida para o Euro 2020.

A informação foi confirmada, este domingo, pelo treinador do Liverpool Jurgen Kloop, antes do jogo com o West Bromwich.

"Ganhámos ao Manchester United, mas o Diogo contraiu algo no osso. Não é muito sério, mas é o suficiente para a época terminar para ele", revelou o técnico alemão, em declarações à Sky Sports.

O avançado de 24 anos, que chegou esta temporada ao Liverpool, vai falhar os duelos com West Bromwich, Burnley e Crystal Palace, numa altura em que os "reds" estão na luta pelo apuramento para a Liga dos Campeões da próxima época.

Jota termina a época com 13 golos em 29 jogos pelo Liverpool



A convocatória da Seleção Nacional para o Euro 2020 é conhecida na próxima quinta-feira e está aqui uma dor de cabeça para Fernando Santos.

Diogo Jota tem 12 internacionalizações e seis golos marcados ao serviço da seleção portuguesa.