Atlético Madrid perto do título, Barcelona fora da corrida

Penúltima jornada dramática em Espanha, com triunfo arrancado a ferros por Atlético Madrid, com vitória suada do Real Madrid e derrota comprometedora do Barcelona.

Os “colchoneros” ganharam, com reviravolta, ao Osasuna, por 2-1, com golos de Lodi e Suarez, nos últimos minutos.

A equipa de João Félix, que entrou na segunda parte e assistiu para o primeiro golo, mantém a liderança do campeonato a uma jornada do fim.

Já o Real Madrid, no País Basco, em casa do Athletic Bilbao, venceu por 1-0, com golo do defesa Nacho, aos 68 minutos.

Por sua vez, o FC Barcelona perdeu em casa, diante do Celta, por 2-1 e está fora da luta pelo título, com 76 pontos. Messi ainda marcou primeiro, mas Santi Mina bisou e deu o triunfo aos visitantes.

Destaque ainda para os dois golos apontados por Gonçalo Guedes na vitória do Valencia diante do Eibar (4-1).

Na última jornada, o Atlético Madrid, com 83 pontos, desloca-se a Valladolid, enquanto o Real Madrid (81 pontos) recebe o Villarreal. Em caso de empate, a vantagem é para os merengues.