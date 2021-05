Miguel Oliveira com “foco” já na próxima corrida

O piloto Miguel Oliveira (KTM) já está "com o foco posto em Mugello para fazer um bom resultado" no Grande Prémio de Itália de MotoGP, depois de este domingo ter desistido no GP de França devido a queda.

"Foi uma corrida com um desfecho infeliz. Sem dúvida alguma que o que fica deste fim de semana é a minha rapidez e competitividade em qualquer condição e o nosso enorme potencial para fazer um resultado", começou por dizer o piloto de Almada, em declarações divulgadas pela sua assessoria de imprensa.

Miguel Oliveira teve de abandonar na sequência de uma queda sofrida na curva 3, numa altura em que a chuva se abateu sobre o traçado gaulês e o piloto português era o mais rápido em pista.

"Neste momento, o potencial não nos enche as esperanças mas o nosso foco já está posto em Mugello [onde a 30 de maio se disputa o GP de Itália] para um bom resultado", concluiu.

Com este resultado, Oliveira caiu para a 19.ª posição do campeonato, com nove pontos, a 71 do novo líder, o francês Fabio Quartararo (Yamaha), que foi terceiro numa corrida ganha pelo australiano Jack Miller (Ducati).