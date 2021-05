Félix da Costa com vitória no Brasil

O português António Félix da Costa (Cruze) venceu, este domingo, a segunda de duas corridas do campeonato brasileiro de Stock Cars, que se disputou em Interlagos, em São Paulo.

O piloto luso, que partiu do segundo lugar, depois de ter sido nono na primeira corrida do dia, manteve uma luta intensa mas acabou por ser declarado vencedor pois liderava no momento em que o Cruze de Caetano di Mauro ter levantado voo ao tentar uma ultrapassagem, levando à entrada do “safety car” e ao final antecipado da prova.

Esta foi a segunda vez que um piloto não brasileiro venceu uma prova deste campeonato, depois de o argentino Nestor Girolami já o ter feito em 2015.

Félix da Costa foi ainda considerado o homem da corrida.