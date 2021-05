China pousa nave em Marte. É o segundo país a chegar ao planeta vermelho

Uma nave chinesa pousou com sucesso na superfície de Marte, na madrugada deste sábado, informou a agência de notícias estatal Xinhua. Assim, a China torna-se no segundo país, depois dos Estados Unidos, a chegar ao quarto planeta do Sistema Solar.

A nave Tianwen-1 pousou numa vasta planície, conhecida como Utopia Planitia, "deixando pela primeira vez uma pegada chinesa em Marte", diz a agência Xinhua.

A operação começou pelas 17h00 da passada sexta-feira, com o módulo de pouso a separar-se a nave-mãe em órbita. Três horas depois terá entrado na atmosfera marciana.