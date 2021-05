Hóquei em patins. Sporting derrota Benfica e está na final da Champions

O Sporting venceu o Benfica nas grandes penalidades e está na final da Liga Europeia de hóquei em patins.

A partida, disputada no Luso, foi muito equilibrada e com alternância no marcador.

No tempo regulamentar, o Benfica marcou por Nicolia e Ordoñez (2). Já pelo Sporting apontaram Matías Platero, Ferran Font e Toni Pérez.

No prolongamento, os leões estiveram em vantagem por duas vezes, com golos de Platero e Font, mas os encarnados empataram por Sergi Aragonès e Nicolía.

A decisão seguir para os penáltis e aí foi decisivo Alessandro Verona, que marcou por duas vezes. Pela equipa da Luz só Nicolía bateu Ângelo Girão.

Nota ainda para um momento polémico: o Benfica marcou uma grande penalidade que daria a vitória, por Diogo Rafael, mas os árbitros mandaram repetir por, alegadamente, o árbitro não ter levantado o braço para autorizar o remate.

A final, este domingo, vai ser entre Sporting e FC Porto, que derrotou a Oliveirense.