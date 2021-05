Andebol. FC Porto bate Benfica na Luz e fica mais perto do título

O FC Porto deu passo importante rumo à conquista do bicampeonato de andebol, este sábado, ao derrotar o Benfica, na Luz, por 33-35.

Antes do arranque da partida, o Benfica prestou homenagem a Alfredo Quintana. Os jogadores Mahamadou Keita, Lazar Kukic e José Silva cederam camisolas com os seus números e o nome do antigo guarda-redes do FC Porto e da seleção nacional, falecido em fevereiro.

O FC Porto foi para o intervalo a vencer com quatro golo de vantagem, por 15-19. Apesar de um "forcing" final, com diminuição da diferença no marcador, o Benfica não conseguiu evitar a vitória dos dragões.

Os campeões nacionais somam 81 pontos, mais cinco que o Benfica, segundo classificado. O Sporting, terceiro, com 74, ainda não jogou.