Penálti de Gauld mantém Farense na luta pela permanência

O Sp. Farense venceu na receção ao Tondela, por 1-0, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga de futebol, e permanece na luta pela permanência, dificultando a tarefa ao lanterna-vermelha Nacional.

O escocês Ryan Gauld marcou o único golo do encontro, aos 79 minutos, na conversão de uma grande penalidade, permitindo ao Farense somar os mesmos 31 pontos do Rio Ave, que ainda este sábado recebe o FC Porto.

Com estes resultados, o Nacional, que recebe no domingo o Famalicão, fica mais afundado no 18.º e último lugar, com 25 pontos, podendo apenas evitar a despromoção à II Liga através do embate entre o 16.º colocado e o terceiro do segundo escalão. O Tondela permanece no tranquilo 12.º lugar, com 36.

