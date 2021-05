Nota 3 para Tiago Martins. "Sem influência no resultado, mas cometeu alguns erros"

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, atribuiu nota 3 a Tiago Martins, juiz do Benfica 4-3 Sporting, da jornada 33 do campeonato.

Num jogo "desafiante", em que os jogadores criaram "muitas dificuldades", Tiago Martins acertou em quase todas as ações capitais.

"Aos oito minutos, Matheus Reis agarrou Pizzi no interior da área do Sporting, mas houve fora de jogo anterior. Boa decisão, Pizzi estava adiantado", começa por analisar o especialista em arbitragem.

Aos 47 minutos, "pontapé de penálti bem assinalado" para o Benfica, uma vez que Matheus Nunes "fez falta mais que evidente".

Aos 76 minutos, Tiago Martins também acertou ao assinalar grande penalidade para o Sporting, por falta de Lucas Veríssimo sobre Pedro Gonçalves, no entender de Paulo Pereira. Assim como em não mostrar cartão ao central do Benfica, conforme explica o VAR Bola Branca:

"Esta época, foi introduzida uma alteração em que, sempre que há penálti, a penalização é reduzida. De vermelho, passa a amarelo. Se é amarelo, passa a nada. Estou tentado a concordar com Tiago Martins: Veríssimo tenta jogar a bola e Vertonghen está perto e Nuno Tavares enquadrado. Não me parece que estivessem reunidas as condições para cartão vermelho. Ao ser amarelo, não exibir cartão parece-me acertado."

Segundo amarelo para Nuno Mendes

O maior "erro evidente" da equipa de arbitragem surgiu aos 87 minutos, quando "Nuno Mendes atingiu Rafa com o braço e fez falta". "Era segundo amarelo e consequente vermelho", argumenta Paulo Pereira.

De resto, o especialista em arbitragem considera que, aos seis minutos, Tiago Martins devia ter dado apenas um aviso a Grimaldo em vez de mostrar o cartão amarelo, como fizera minutos antes com Daniel Bragança. Aos 32 minutos, por outro lado, "Paulinho arriscou claramente o cartão amarelo", que "podia até ter tido outra interpretação por parte do árbitro, porque deu um 'toquezinho' maroto no pé de Otamendi".

"Foi propositado, não o suficiente para todo o espetáculo, mas era merecedor de amarelo pela atitude", considera o antigo árbitro.



No cômputo geral, Tiago Martins "teve o condão de ser equilibrado, sem ter influência no resultado final, mas cometeu alguns erros".